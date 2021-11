Grote vraag naar positieve coronatest voor herstelbewijs, soms wel honderden euro’s geboden

Nu er met een positieve antigeentest een herstelbewijs te krijgen is waarvan de geldigheid een jaar is, loopt het storm bij coronatestaanbieders in de stad. Steeds meer mensen vragen naar een positieve test, hoewel ze niet altijd corona hebben. "Mensen zijn echt wanhopig", verklaart een anonieme aanbieder aan AT5/NH Amsterdam.

Deze week maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat, in het licht van de toenemende coronabesmettingen, de coronapas uitgebreid zou worden. Bij onder andere sportscholen, musea en zwembaden moet vanaf zaterdag een QR-code getoond worden om binnen te komen. Het toegangsbewijs is te krijgen met een volledige vaccinatie, een negatieve test óf een herstelbewijs.

Dat herstelbewijs is nu in trek, blijkt uit een gesprek met een testaanbieder die anoniem wil blijven: "Ik krijg regelmatig de vraag of wij ook herstelverklaringen doen." Het bewijs wordt verleend aan mensen die corona hebben gehad en daarom nog antistoffen in hun lichaam hebben: dat maakt ze tijdelijk immuun voor het virus.