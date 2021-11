Rapper Tur-G brengt rap uit tegen online shaming: "Het moet gewoon stoppen"

Tur-G kwam op het idee om deze rap en videoclip uit te brengen, omdat hij zelf van dichtbij heeft meegemaakt wat de gevolgen kunnen zijn van online shaming. ''Iemand in mijn directe omgeving heeft te maken gehad met online shaming en er is iets heel ergs gebeurd. Dat heeft superveel indruk op mij gemaakt.''

In de video wordt duidelijk hoe een 15-jarig meisje gechanteerd wordt door haar vriendje met een expliciete foto van haarzelf. "Hij chanteert haar met die picca", rapt Tur-G. Wanneer de foto uitlekt schrijft het meisje een afscheidsbrief aan haar ouders. De videoclip is gebaseerd op het verhaal van iemand in Tur-G's directe omgeving.

Dit moet stoppen, vindt Tur-G: ''Aan men die het doorstuurt wil ik gewoon zeggen dat het nergens voor nodig is om iemand te exposen om shine te pakken of beter van te worden. Het moet gewoon ophouden.''

Dit is niet de eerste keer dat Tur-G zich uitspreekt in zijn teksten. Eerder bracht hij een rap uit waarin hij jongeren oproept om te stoppen met zinloos geweld in drillraps. "We zijn met z'n allen een maatschappij, dus als we met z’n allen een steentje kunnen bijdragen, dan kunnen we ervoor zorgen dat we problemen oplossen." Hij won hiermee ook de prijs 'Amsterdammertje van het jaar' in de categorie 13 tot en met 18 jaar.