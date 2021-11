62 dealers en zakkenrollers aangehouden bij politieactie in Wallengebied

De politie heeft vorig weekend 62 verdachten aangehouden en 37 gebiedsverboden uitgedeeld tijdens een actie in het Wallengebied. De actie was bedoeld om overlast tegen te gaan die met name door straatdealers in dat gebied wordt veroorzaakt.

Aan de actie, die werd gehouden van 28 tot en met 30 oktober, deden politieagenten herken- en onherkenbaar mee.

Bij de aangehouden straatdealers werden logischerwijs verdovende middelen aangetroffen en in beslag genomen. Naast diverse hard- en softdrugs, werd onder andere ook gestampte paracetamol of waspoeder in wikkels gevonden. Ook waren er dealers die lege verpakkingen verkochten.

Voetbaltruc

Ook betrapte de politie enkele personen die de zogenaamde voetbaltruc probeerden uit te halen met onwetende slachtoffers. Daarbij doen zakkenrollers een soort dansje, waardoor het doelwit wordt afgeleid en gerold.

De ruim zestig verdachten zijn allen overgebracht naar een politiebureau. De aangehouden verdachten van handel in (nep)drugs werden weggestuurd met een boete of een dagvaarding van een officier van justitie. De verdachten van zakkenrollen krijgen een straf via de zogeheten ZSM-aanpak.