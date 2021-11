Stadsbestuur wil lering trekken uit affaire Ivens: "Medewerkers dienen zich beschermd te voelen"

Met onder meer het bespreken van signalen, het aanscherpen van het beleid rondom integriteit en het maken van heldere afspraken wil het stadsbestuur herhaling van ongewenst gedrag voorkomen. Aanleiding is het grensoverschrijdende gedrag van voormalig wethouder Laurens Ivens en de manier waarop de gemeente met klachten over hem is omgegaan.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad. Ze reageert daarmee op vragen die tijdens het debat over het onderwerp werden gesteld door BIJ1 en de ChristenUnie.

"Medewerkers in onze gemeentelijke organisatie dienen zich welkom, vrij en beschermd te voelen en dienen daarin ook te worden ondersteund. Het gedrag van de voormalig wethouder en de wijze waarop hier door een aantal leidinggevenden mee is omgegaan, is niet goed", aldus Halsema.

Volgens de burgemeester is er in de afgelopen periode via onder meer intranetberichten, een brief en persoonlijk via de directeuren van verschillende gemeenteonderdelen een oproep aan medewerkers en leidinggevenden gedaan om signalen van ongewenst gedrag te bespreken. Doel is dat er uiteindelijk betere opvolging komt van signalen van ongewenst gedrag.

Beter herkennen en erkennen

Ook wordt er gewerkt aan het aanscherpen van het beleid rondom integriteit, waarbij het onder meer gaat om het verbeteren van de ondersteuning van alle bij dergelijke situaties betrokken medewerkers en afdelingen. Verder wordt er gewerkt aan het verbeteren van het proces van het herkennen, erkennen en vervolgens handelen naar aanleiding van onderzoek naar vermoedens van integriteitsschendingen.

Het stadsbestuur heeft onderzocht of het gebruik van een app kan bijdragen aan het laagdrempelig doen van melding en het beschikbaar stellen van informatie, maar dat bleek geen meerwaarde te hebben. Er is momenteel al een pool van vijftig vertrouwenspersonen binnen de gemeente beschikbaar en is er een meldpunt waar zowel fysiek, telefonisch, per mail of via een meldingsformulier melding kan worden gedaan. Informatie over thema's zoals een veilige werkplek is te vinden via het intranet van de gemeente.

Grensoverschrijdend gedrag

Het gedrag van de in juli opgestapte wethouder Laurens Ivens jegens meerdere vrouwelijke medewerkers was voor de slachtoffers overdonderend, grensoverschrijdend en seksualiserend. De melders werden als oplossing weggehouden bij bijeenkomsten waarbij Ivens aanwezig was, bleek uit extern onderzoek. Volgens Halsema is van zeven vrouwen bekend dat te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag van Ivens.