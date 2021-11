Samengaan GroenLinks en PvdA nog stap te ver voor Groot Wassink: "Even iets te hard van stapel"

Groot Wassink: "Het zijn twee verschillende partijen, dus ik vind nu zeggen: we gaan onze twee fracties samenvoegen, een beetje raar. Zeker ook omdat er nog geen fracties zijn (de definitieve kieslijsten moeten nog worden vastgesteld , red.) en onze cultuur verschilt wel. Ik wil heel graag intensief samenwerken, maar ik vind nu praten, eigenlijk heb je het dan over een soort pre-fusie, dat vind ik nu even iets te hard van stapel lopen. Laten we eerst eens zorgen dat we een goede uitslag halen bij die verkiezingen."

Groot Wassink: "Het kabinet wil nu allerlei nieuwe maatregelen gaan nemen en volgens ons is dat echt onverstandig. We moeten nu gewoon kijken: wat moeten de mensen die het zwaarst getroffen zijn, wat hebben die nu nodig, want wij willen die mensen het eerst helpen."



Wat het extra lastig maakt voor Amsterdam, dat afhankelijk is van de informatievoorziening door de Belastingdienst, is dat zelfs die groep nog onvoldoende in beeld is. "Dat is moeilijk in te schatten, maar er zijn ruim 4.000 mensen die we nu al helpen. Dat is vrij fors, maar daar zijn we dus al mee bezig. Maar daarvan krijgen we dus niet scherp van de Belastingdienst wie daar nou het meeste van getroffen is", aldus Groot Wassink.



Bekijk hieronder het hele gesprek waarin ook het verkiezingsprogramma van GroenLinks onder de loep wordt genomen.