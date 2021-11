Begroeten met drie zoenen verleden tijd? Graag, aldus meerderheid AT5-panel: "Toch vaak ongemakkelijk"

Voor de pandemie gaf vrijwel iedereen elkaar een hand en een grote meerderheid begroette elkaar nog weleens met een zoen of drie. Dat zit er tijdens de coronaperiode even niet in. En van de ruim 1700 Amsterdammers die meededen aan de enquête vindt zo'n 70 procent het ook niet vervelend als de drie zoenen na de pandemie niet meer terugkeren.

Uit het onderzoek onder ruim 1700 leden van het AT5-panel blijkt dat de meesten elkaar geen hand of zoen meer geven. Slechts één op de vijf panelleden geeft aan nog wel eens handen te schudden, en één op de vier begroet een naaste nog met een zoen. Dat is een groot verschil met de periode voor corona: bijna alle ondervraagden geven aan dat zij voor de pandemie elkaar een hand gaven, en bijna vier op de vijf begroette hun vrienden en naasten voor corona met een zoen of met drie zoenen. "Ik heb dat zoenen nooit prettig gevonden", schrijft één van de ondervraagden. Een ander: "Ik ben er blij om dat er niet meer wordt gezoend, maar wat ik wel af en toe fijn vind is een knuffel."

Quote "Sowieso idioot om onbekenden of collega's te zoenen! Een hand is genoeg" lid AT5-panel

We vroegen de panelleden ook hoe zij het zouden vinden als het begroeten met drie zoenen niet meer terugkeert na de coronapandemie. Slechts een kwart van de panelleden zou er moeite mee hebben als er straks niet meer gezoend wordt. Opvallend is dat bijna zeven op de tien er geen problemen mee zou hebben. "Was er toch al niet zo van, dus een goed excuus", schrijft één van de Amsterdammers in de enquête. Een ander laat weten: "Ik deed wel mee met die drie zoenen, maar vond dat eigenlijk maar niks." Wat opvalt in de reacties is dat de panelleden vooral niet meer willen zoenen op het werk: "Sowieso idioot om onbekenden of collega's te zoenen! Een hand is genoeg."

Vinden panelleden het erg als het begroeten met zoenen niet meer terugkeert na corona?

Toch zijn er ook panelleden die het echt zouden missen als er niet meer gezoend wordt bij sociale bijeenkomsten. Al mag het dan volgens veel voorstanders van de drie kussen op de wang ook één zoen zijn, in plaats van drie. "Het zou triest zijn als dit soort warmte uit het leven verdwijnt", schrijft een van die panelleden.

