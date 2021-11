Park Politiek met Groot Wassink (GrL) over wooncrisis: "Deze markt vraagt om meer controle"

In AT5's Park Politiek is GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink te gast. Het gaat onder meer over de wooncrisis, en het plan van GroenLinks om een gemeentelijke woningbouwcorporatie op te richten. "Waarom zouden wij als overheid niet sociale huurwoningen kopen en die aan middengroepen verhuren?"

In de plannen van de partij koopt zo'n gemeentelijke woningbouwcorporatie leegstaand vastgoed en woningen van corporaties, die anders op de vrije markt zouden belanden.

"Het is natuurlijk de vraag waar je bereid bent je geld in te investeren", aldus Groot Wassink. "Er is een wooncrisis, en eigenlijk is het raar dat we het over een woning'markt' hebben. Dan moeten we met elkaar vaststellen dat die markt ernstig verstoord is. En ik denk dat we de markt moeten reguleren."

Klimaat

Ook komen de ambitieuze klimaatplannen van de partij aan bod, en uit Groot Wassink in zijn rol als wethouder Sociale Zaken zijn zorgen over de gevolgen van de toeslagenaffaire voor Amsterdamse gezinnen. "Er zijn ruim 4.000 mensen die we nu al helpen. Dat is vrij fors, maar daar zijn we dus al mee bezig. Maar daarvan krijgen we dus niet scherp van de Belastingdienst wie daar nou het meeste van getroffen is."