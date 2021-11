'Familie Abdelhak Nouri bereikt akkoord met Ajax over schadevergoeding'

Nouri zakte op 8 juli 2017 op het veld in elkaar tijdens een oefenduel. Later bleek dat de behandeling van de destijds 20-jarige speler op het veld tekort heeft geschoten, waardoor hij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Het lukte de familie van de speler en Ajax lange tijd niet om tot een schadevergoedingsregeling te komen voor bijvoorbeeld de kosten van zijn verzorging en de vergoeding van immateriële schade. De familie spande daarom begin dit jaar een zaak aan. Die is nu dus van de baan.

Nouri is thuis bij zijn familie. Zijn broer Abderrahim vertelde vorig jaar nog dat het goed met hem ging. "Hij is gewoon wakker, hij slaapt, hij niest, hij boert. Maar het is niet zo dat hij zijn bed uitkomt. Hij is heel bedlegerig en afhankelijk van ons. Op zijn goede dagen, goede momenten, is er een vorm van communicatie. Maar dan is dat echt door middel van bevestiging met zijn wenkbrauwen. Maar je merkt dat hij dat niet zo heel lang kan volhouden. Wat voor ons heel makkelijk is, lijkt topsport voor hem", zei hij destijds.