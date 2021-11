Quinsy Gario zegt lidmaatschap BIJ1 op: "Het hoeft niet meer"

Quinsy Gario heeft vandaag bekendgemaakt zijn lidmaatschap van BIJ1 te beëindigen. "Het hoeft van mij niet meer", zo laat hij via Twitter weten.

Gario lag al langer in de clinch met de partij. De kunstenaar en activist stond op nummer twee van de partijlijst en was daarmee de vervanger van Sylvana Simons. In juli werd hij geschorst vanwege "manipulatief gedrag, mannelijke dominantie en het zaaien van tweedeling", aldus partijvoorzitter Jurisca Mills.

De partijvoorzitter en het bestuur hebben Gario geroyeerd nadat zestien mensen die binnen de partij hebben geklaagd over zijn gedrag. De klachten zouden gaan over onder andere zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken en disrespectvolle omgang.

Gario zelf herkende zich niet in de beschuldigingen en is nog in beroep gegaan tegen zijn schorsing, maar vandaag heeft hij besloten dat niet meer af te wachten.