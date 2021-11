Man overvalt Fletcher Hotel in Zuidoost met mes

Het Fletcher Hotel in Zuidoost is vannacht overvallen. Om 00.15 uur kwam er een man met een mes het gebouw binnenlopen om geld te eisen, waarna hij is weggerend.

Na de poging vluchtte de dader in de richting van station Holendrecht. Agenten deden onderzoek in de omgeving en konden uiteindelijk een 20-jarige Amsterdammer aanhouden. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet.

De verdachte had een mes op zak. Het is nog onbekend of er buit is gemaakt, dat moet blijken uit de aangifte van het hotel.