Ten Hag: "Ik mis de hongerigheid in dit soort wedstrijden"

Ajax speelde zondagavond gelijk tegen Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste keer dat Ajax niet thuis wint van de Deventenaren. "Ik mis de hongerigheid in dit soort wedstrijden", reageerde Ten Hag na afloop.

Ajax had het meeste balbezit gedurende de wedstrijd, maar doelpunten werden er niet gemaakt. Tijdens de tweede helft was Ajax iets sterker, het balbezit ging richting de tachtig procent. "Veel balbezit, maar het gaat erom wat je er mee doet. Daar deden we te weinig mee. Ik mis de hongerigheid bij dit soort wedstrijden", reageerde trainer Ten Hag na afloop.

Davy Klaassen had in de 77e minuut een kans, maar de middenvelder raakte de paal. "Iedereen moet leveren. Hoe lang je ook speelt. We hebben de mogelijkheden uiteindelijk wel gehad om het verschil te maken", aldus Ten Hag.

Met het gelijkspel blijft Ajax aan de leiding in de eredivisie.