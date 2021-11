Minder kantoren omgebouwd tot woningen in 2020

Waar Amsterdam eerst nog koploper was in het transformeren van kantoren, winkels en andere niet-woningen tot woningen, was dat in 2020 drastisch minder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar zijn er slechts 440 woningen opgeleverd vanuit de transformatie van panden. In 2019 waren dat er nog 1320.