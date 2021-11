Terugblik Museumnacht: "Er hangt magie in de lucht vanavond"

Na een jaar van afwezigheid was het dan eindelijk weer zo ver: de Museumnacht. Afgelopen weekend openden 54 musea voor 30.000 mensen haar deuren tijdens de 21e editie van het evenement. AT5 ging langs bij drie verschillende musea om de sfeer te proeven.

AT5

Onze eerste stop is bij het Van Eesteren museum. In het museum hangt de fototentoonstelling 'We built this city on Rock and Roll' . Het vertelt over de opkomst van jeugdcultuur in de jaren '50, '60 en '70 en de centrale rol die muziek daarin speelt met rockhelden en popiconen. "Ik vind alle foto's mooi. Het roept herinneringen op aan mijn jeugd", vertelt een bezoeker.

Stedelijk Museum Amsterdam Je ziet 'm al van verre opdoemen, het witverlichte Stedelijk Museum. Het museum werd afgelopen weekend omgetoverd tot één groot feestlocatie. Bij binnenkomst is de zaal gevuld met dansende, zingende en lachende mensen en verderop wagen wat enthousiastelingen zich aan een potje levensgroot schaken. "Er hangt magie in de lucht vanavond", vertelt een vrouw. Haar vriend vult nog aan: "Het is niet alleen hier, maar door de hele stad. In alle musea zijn dansende, blije mensen."

Dansende mensen in het Stedelijk Museum

Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM) Van het centrum naar hartje Bijlmer voor de laatste stop. Het OSCAM sloeg afgelopen weekend een brug tussen de kunstscene uit Zuidoost en die van het centrum. Het is een plek voor jong, nieuw, fris talent. Er is een DJ, mensen kunnen op de foto en de foto expositie Zwart Manifest is te zien. Iedereen is razend enthousiast. "Ik ben hier om te genieten van al die kunst, muziek en vibes", zegt een bezoeker. Dit is mijn eerste keer Museumnacht", vertelt een jongen met glinsterende ogen. "En om het gelijk zo te mogen vieren als vandaag is prachtig."