Stad NL V CHANG: "Dimsum is ambacht"

In de 6-delige docuserie CHANG onderzoekt Chang Ju Cheung de verschillen en overeenkomsten van de Chinese gemeenschap in Amsterdam en Hongkong. Hoe gaan eerste generatie Chinezen in Amsterdam en Hongkong anders om met cultuur, gezondheid, racisme en emancipatie dan de tweede en derde generatie?

In Amsterdam zijn veel erg veel dimsum restaurants te vinden. Maar wat is dimsum nou eigenlijk precies? Chang gaat langs bij dimsum chef Man Yuen Seung om mee te helpen in de keuken en het verhaal achter dimsum te achterhalen.

Dimsum verandert met de tijd, zo blijkt. Chang’s opa eet dimsum als ontbijt met de krant erbij. Tegenwoordig wordt het vooral voor de gezelligheid gegeten, als een sociale activiteit. In Hongkong gaan dimsum restaurants al vroeg open zodat de vroege vogels kunnen genieten van kleine gerechtjes om de dag ermee te beginnen.

Net als in Nederland is er in Hongkong sprake van vergrijzing. En die vergrijzing vindt ook plaats in de dimsum keukens. Volgens Kam Sing Wong heeft dit te maken met dat jongeren niet meer vroeg op willen staan. Wat de reden ook is, steeds meer dimsum wordt machinaal bereid. Ook de dimsum die vanuit China naar Nederland wordt geëxporteerd, aldus chefkok Hugo Leung.