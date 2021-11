Cameracontrole voor scootergebruikers: "Denk dat mensen met scooters er niet blij mee zijn"

De gemeente heeft vandaag kentekencamera's ingevoerd om snorfietsers binnen de ring te controleren of ze op de rijbaan rijden en een helm op hebben. Weggebruikers zien veelal de noodzaak van een strengere handhaving. "Het is goed dat de scooters op de weg rijden, want op het fietspad rijden ze voor je het weet naast je."

Sinds 2019 is het binnen de ring bijna overal verplicht om met de snorfiets, dus met blauw

kenteken, op de rijbaan te rijden. Ook kwam er een helmplicht bij. Volgens de gemeente draagt het rijden op de rijbaan door snorfietsers bij aan de veiligheid en voorkomt het ongelukken.

Uit recente peiling blijkt dat iets meer dan de helft van de bestuurders deze regel naleeft. Terwijl dat een jaar geleden nog ruim driekwart was. Omdat de naleving minder is geworden, wordt nu de controle met camera's ingevoerd. "Ik vond het al veiliger toen de scooters op de rijbaan moesten", aldus een weggebruiker. "Daar had men wel wat meer handhaving op mogen uitvoeren, in plaats van deze camera's."

De cameracontrole is een proef en duurt minimaal een jaar. Vanaf vandaag is het dus mogelijk dat een camera scooteraars betrapt op een overtreding. Rijden ze op het fietspad of dragen ze geen helm, dan volgt een boete. "Ik denk wel dat het een onderdeel van Amsterdam is dat je door rood fietst en dat scooters soms een klein stukje op het fietspad rijden", vertelt een wandelaar bij het Oosterpark. "Ik denk dat mensen met een scooter er niet heel blij mee zijn."