Kale en Kokkie balen van slap Ajax: "Waarom zet je tegen zo'n tegenstander vier verdedigers neer?"

Na de winst van Ajax tegen Dortmund in de Champions Leauge hebben de Amsterdammers weer belangrijke punten misgelopen richting het kampioenschap. De club wist zondagavond niet voorbij Go Ahead Eagles te komen: 0-0. Kale en Kokkie balen van het spel van hun ploeg en willen dat de ploeg meer energie gaat stoppen in hun spel.