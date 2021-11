Kabinet wil biedingen op koopwoningen openbaar maken

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren dat er veel misstanden zijn in de makelaarswereld. Daarnaast meldt ze dat er in de praktijk te veel onduidelijkheid is over wat de regels zijn waar kopers, verkopers en makelaars zich aan moeten houden. "Er is nog te veel ruimte voor eigen interpretatie en niet-integer handelen."

Om dit aan te pakken wil Ollongren een zogeheten biedlogboek introduceren, zodat kopers kunnen zien hoeveel er door anderen wordt geboden. Ook wil ze dat makelaars aan de slag gaan met een verbeterplan om de regels in het koopproces duidelijker te maken.

Als het aan de demissionaire minister ligt gaan alle makelaars werken met een digitaal biedlogboek. "Het is in eerst instantie aan de branche om hiermee aan de slag te gaan. Gaat dit niet snel genoeg dan komt er een verplichting door middel van wetgeving."

Overbieden

Overbieden en makelaars die het op een akkoordje gooien zijn geen zeldzaamheid op de huizenmarkt. In maart maakte Trouw een rondgang langs 130 makelaars en 100 vastgoedhandelaren in de Randstad. Makelaars zouden onderling informatie doorspelen over biedingen die worden gedaan en ook zouden sommige makelaars alleen met kleine clubjes zakendoen. Hoeveel van die afspraken over huizen in Amsterdam worden gemaakt is niet duidelijk.

Zelfwoonplicht

Om de koopgekte in de stad aan te pakken geldt sinds juli een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen. Als het aan het gemeentebestuur ligt, komt er ook een zelfwoonplicht voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met 512.000 euro. Dit voorstel wordt in februari besproken.