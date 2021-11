Is Sjonny W. de vrouwenmoordenaar die het OM in handen denkt te hebben?

Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Amsterdammer Sjonny W. (46). Hij wordt verdacht van het doden van drie vrouwen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 30 september in hoger beroep een celstraf van 19 jaar en 11 maanden geëist. Ook wil het OM dat hij tbs met dwangverpleging krijgt.

Het OM ziet in W. de moordenaar van van Monique Roossien (26), Mirela Mos (30) en Sabrina Oosterbeek (30). In eerste aanleg werd W. vrijgesproken voor de verdwijning van Roossien (2003) en Oosterbeek (2017). Wel werd hij veroordeeld tot een celstraf van 14,5 jaar voor het doden van Mos en het wegmaken van haar lichaam (2004).

Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Er werd extra DNA-materiaal gevonden dat volgens het OM bevestigde dat W. wel degelijk betrokken was bij de dood van Roossien en Oosterbeek. Hij zou de laatste zijn geweest die de drie vrouwen in leven heeft gezien en is de enige link in de drie zaken. Daarom kreeg hij de hoogst mogelijke eis, 19 jaar en 11 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Vandaag zal duidelijk worden of het Hof meegaat in die bevindingen en de eis overneemt.

Verdediging zet in op vrijspraak

De verdediging van Sjonny W. vroeg tijdens de behandeling van het hoger beroep om vrijspraak. In 2019 werd hij namelijk, naast de veroordeling in de zaak van Mos, vrijgesproken voor betrokkenheid bij de dood van de andere twee vrouwen. De verdediging vroeg daarom aan de rechtbank dat gegeven niet uit het oog te verliezen. Daarbij hebben ze vraagtekens bij het nieuwe DNA-materiaal dat is aangedragen.

Volgens de advocaten heeft het OM bij de rechtbank sterk ingezet op beeldvorming. "De DNA-kansberekeningen vlogen ons om de oren. Die versterken misschien het stigma dat onze cliënt de dader wel móet zijn, maar voor het bewijs voegen ze weinig toe." De raadslieden vroegen het hof "neutraal en met een open blik" naar de zaak te kijken.