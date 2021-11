Stad NL V De Straten bij Riekerhaven: “Doe maar zo gek als je wil, dan ben je alsnog normaal”.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering bezoeken we het startblok in Riekerhaven.

Sinds vijf jaar staat er een tijdelijke containerwijk die een vrij uniek woonproject huisvest: Startblok Riekerhaven. In dit kleine dorp wonen en statushouders uit verschillende landen samen. Het Startblok blijft nog 5 jaar staan dus komen wij even poolshoogte nemen: hoe is het nou om hier te wonen? We ontmoeten onze eerste bewoner Ginny, opgegroeid in Aalsmeer in haar stijlvol ingerichte studio. Zij is een van de bewoners die in het zogenaamde zelfbeheer-team zit. Ginny vertelt ons wat Startblok voor haar betekent en hoe ze hier beland is na een avontuur aan de andere kant van de wereld.

Het dorpse sfeertje wordt ons duidelijk als we hobby-fietsenmaker Lotte spreken. Terwijl ze vrolijk een bandje plakt, vertelt deze ras-Amsterdamse uit de Diamantbuurt over haar woonervaring hier: “Het is wel klein, maar ik ben in Amsterdam opgegroeid dus ik ben wel gewend aan een klein huis!”

We gaan door naar Razan, die vanaf het begin op Startblok woont. Ze studeert documentaire aan de Filmacademie en woont nu zes jaar in Nederland. Razan deelt haar studio met een poes, vier kittens en tastbare herinneringen aan haar familie en jeugd in Syrië. In 2019 won ze een prijs met de autobiografische film “Before I Forget” over de transitie naar het leven in Nederland. “Ik kan hier vaak mezelf zijn, maar soms ook niet. Soms heb je momenten van cultuurverschil, waar mensen niet weten wat je bedoelt met sommige dingen. Dan wordt het wel eens moeilijk”, aldus Razan.

Bij het kantoortje van het zelfbeheer-team treffen we Rosita, die ons vertelt wat het inhoudt om op eigen houtje een groot woonproject te beheren. Ze neemt ons mee naar de kantine van Startblok waar een groep bewoners samen een kopje Arabische koffie met kardemom drinkt.