Huis te huur voor 16.000 per maand: "Veel Amsterdammers verdienen dat nog niet in een jaar"

Een gerenoveerd rijksmonument aan de Herengracht is momenteel de duurste woning van de Amsterdamse huurmarkt. Het gehele pand van is ongeveer 475m2 en staat te huur voor 16.000 euro per maand.

Voor het recordbedrag krijgt de nieuwe huurder een gemeubileerd appartement met vier verdiepingen, drie keukens en vier slaapkamers. In het souterrain is tevens een apart appartement gebouwd, dat volgens Funda ‘ideaal is voor personeel of nanny’.

Voorbijgangers doen een gok over het maandbedrag, maar komen niet verder dan 4.000 euro per maand. Het is dan ook even schrikken als zij horen dat het vier keer zo duur is. Anderen hadden het online al voorbij zien komen: ''Ik heb toevallig stiekem gekeken. Het is een prachtig pand, Als ik het zou hebben zou ik het ervoor over hebben.''

Ook Gert Jan Bakker van Stichting !WOON zag de advertentie voorbij komen. ''Het is een heel mooi pand, een rijksmonument, maar het is natuurlijk wel schrikken dat we dit soort prijzen nu in de stad zien. Er zijn hele veel Amsterdammers die dat nog niet in een jaar verdienen. Die hebben gewoon een lager jaarinkomen dan wat je hier in een maand kwijt bent.''

Losgeslagen woningmarkt

Volgens Bakker staat het huis symbool voor de losgeslagen woningmarkt. ''Het spreekt eigenlijk wel boekdelen voor de bizarre tijden waar we in zitten. De grote kloof op de woningmarkt tussen 16.000 euro per maand neerleggen voor een tijdelijk huurcontract voor deze woning, en anderzijds jongeren en sturenten die 600, 700 of 800 euro betalen voor een kamertje van 8 of 9m2. '