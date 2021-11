Sjonny W. volgens gerechtshof wél verantwoordelijk voor dood van drie vrouwen, onder wie Oosterbeek

Het gerechtshof heeft Sjonny W. in een hoger beroep veroordeeld tot 19 jaar en elf maanden cel en tbs met dwangverpleging voor zijn betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien en Mirela Mos en Sabrina Oosterbeek. Ook is volgens het Hof bewezen dat W. het lichaam van Oosterbeek heeft weggemaakt. Eerder werd W. alleen schuldig verklaard voor de dood van Mirela Mos, maar het hof acht bewezen dat hij alle drie de vrouwen heeft omgebracht. " Mensonwaardig en gruwelijk", kwalificeert het Hof W’s handelen.

Het OM ging vervolgens in hoger beroep. Er werd extra DNA-materiaal gevonden dat volgens het OM bevestigde dat W. wel degelijk betrokken was bij de dood van Roossien en Oosterbeek.

Doodslag drie vrouwen

In het hoger beroep begon de rechter met de dood van Mirela Mos, waar W. al eerder voor was veroordeeld. Haar lichaam werd in 2004 in zestien verschillende vuilniszakken aangetroffen bij de Gaasperplas. W. is door het Hof opnieuw schuldig verklaard voor doodslag op Mos.

Vervolgens werd de zaak van Monique Roossien behandeld. Zij werd in 2003 naakt en dood aangetroffen aan de Uitdammerdijk in Noord. Aan haar lichaam was te zien dat ze zwaar mishandeld was. In tegenstelling tot de rechtbank acht het Hof wel bewezen dat W. haar heeft omgebracht.

Ook wordt W. verantwoordelijk gehouden voor de dood van Sabrina Oosterbeek. Oosterbeek was op 7 maart 2017 voor het laatst in het huis van W. Van haar ontbreekt nog altijd ieder spoor. In alle drie de zaken gaat het Hof uit van doodslag en niet van moord, omdat een moordplan niet bewezen is.

'Onherstelbaar veel leed'

De Hof vindt dat W. door het doden van de drie vrouwen verantwoordelijk is voor "veel beroering, afschuw en gevoelens van angst en onveiligheid in de maatschappij heeft veroorzaakt". Volgens het Hof heeft W. drie jonge en kwetsbare vrouwen hun recht op leven heeft ontnomen. "Hiermee heeft hij hun nabestaanden onherstelbaar en onnoemelijk veel leed aangedaan."

W. zelf ontkent dat hij de feiten heeft gepleegd en heeft volgens het gerechtshof geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. "Met deze houding heeft de man de verwerking van het verlies van de nabestaanden ernstig in de weg gestaan."