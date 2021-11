Liveblog: raad debatteert over begroting 2022

VVD-raadslid Rik Torn memoreert aan de vorige coalitieperiode die hij 'spaarzaam' noemt. Dat in tegenstelling tot deze coalitieperiode. "Het begin van deze coalitieperiode werd er een uitname gedaan uit het vereveningsfonds, was er een uitname uit de algemene reserve. De VVD was daar drie jaar geleden kritisch op."

Hij noemt de huidige begroting 'beleidsarm'. Hij maakt een 'groot compliment' voor het niet heffen van de precariobelasting voor terrassen in 2022. Verder is de VVD kritisch op de afvalstoffenheffing die door de fusie met Weesp hoger gaat uitvallen voor inwoners van Weesp.

"De uitgaven moeten er gewoon zijn, dus wij zullen ook wel voor deze begroting gaan stemmen."