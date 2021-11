Nabestaanden in tranen na veroordeling Sjonny W.: "Je begint helemaal te zweten en te trillen"

In eerste aanleg werd de 48-jarige Amsterdammer al wel veroordeeld voor de dood van Mirela Mos die hij in 2004 van het leven beroofde. Haar lichaam zaagde hij vervolgens in zeven stukken, stopte de lichaamsdelen in vuilniszakken die hij bij de Gaasperplas dumpte.



In het hoger beroep was er nieuw dna-bewijs dat W. ook aan de moord op Monique Roossien koppelde. Oosterbeek verdween in 2017. Als laatste was zij in de woning van de W. waar zij, net als de andere vrouwen, voor haar verdwijning seks met hem had. Een dag later probeerde W. onder andere Oosterbeeks fiets via een dwaalspoor te lozen.



Toch was het vandaag een grote verrassing voor moeder Marion dat de raadsheren W. vandaag ook veroordeelden voor de dood van haar dochter: "Ik had het wel verwacht voor de andere families, maar ik had het eigenlijk niet voor Sabrien verwacht. Omdat er geen lijk is, en dat is heel zeldzaam in Nederland."