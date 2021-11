Zes jaar cel voor man die toeriste en toenmalige vriendin gruwelijk verkrachtte

Een 43-jarige man die verdacht werd van de verkrachting van een Australische toeriste in Amsterdam en zijn toenmalige vriendin uit Weesp, is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Dat heeft de rechtbank vandaag geoordeeld.

De verkrachting van de Australische toeriste - een meisje van toen negentien jaar - dateert van acht jaar geleden. Het meisje stapte destijds voor de ingang van nachtclub Paradiso in de auto van de man, die zich voordeed als taxichauffeur. Hij nam de toeriste - die onder invloed was van alcohol - mee naar een afgelegen plek, zette haar tegen de motorkap en zei dat ze mee moest werken. Vervolgens verkrachtte hij haar.

Het slachtoffer deed gelijk aangifte, maar de verdachte kwam pas vorig jaar in beeld na een dna-match. De zaak lag toen al als 'cold case' op de plank en werd heropend.

Gruwelijke verkrachting

Vorig jaar maakte de verdachte zich opnieuw schuldig aan een verkrachting toen hij na een flinke ruzie zijn toenmalige vriendin - de moeder van zijn kind - vast bond en volgens de rechtbank op gruwelijke wijze verkrachtte.

De officier van justitie beschreef de verkrachting als sadistisch, vernederend en traumatiserend. Bij de verkrachting werd de vrouw in een nekklem gehouden, met haar gezicht in het dekbed geduwd en met een mes bedreigd. De vrouw heeft, nu ruim een jaar later, nog steeds lichamelijke klachten en het is maar de vraag of zij ooit volledig zal herstellen.

De rechtbank noemt het handelen van de man 'slinks, egoïstisch en traumatiserend'. Zelf denkt hij er een stuk luchtiger over: de toeriste betichtte hij er eerder van hem vals te beschuldigen, de verkrachting van zijn toenmalige vriendin noemt hij 'een ongeluk'. De rechtbank acht ze echter wel bewezen en veroordeelt de man dus tot een celstraf van zes jaar. Daarnaast wordt hem een zogenaamde 'gedragsbeïnvloedende maatregel' opgelegd, waardoor hij ook na zijn celstraf onder toezicht kan blijven staan. De veroordeling is gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden.