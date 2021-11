Stadsdeel bindt strijd aan met dubbelparkeerders Javastraat

Om de veiligheid te vergroten worden vanaf december de laad- en lostijden voor leveranciers in de Javastraat ingeperkt. Bovendien wordt er strenger gecontroleerd op stilstaan op straat, dubbel- en foutparkeren.

Volgens stadsdeel Oost vinden bezoekers en bewoners de straat te druk en onveilig om doorheen te fietsen. Ook zouden voetgangers het te lastig vinden om over te steken.

Onderzoek dat in opdracht van het stadsdeel is uitgevoerd wijst uit dat de oorzaak van de onveiligheid onder andere voortkomt uit dubbel geparkeerde auto's en bestelwagens die er langdurig staan om te laden en lossen.

Laden en lossen alleen 's ochtends

Vanaf december kan het bevoorraden van de winkels daarom enkel nog in de ochtend. "Zo zijn er in de middag meer parkeerplekken beschikbaar voor de klanten. Van 07.00 tot 12.00 uur kunnen de winkeliers in de Javastraat tussen het Javaplein en de Celebesstraat hun winkel bevoorraden", aldus stadsdeel Oost.

De laad- en losplekken in de Celebesstraat voor de Albert Heijn kunnen van 07.00 tot 14.00 uur gebruikt worden. Buiten deze tijden zijn de laad- en losplekken betaalde parkeerplekken. Halverwege 2022 wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar het effect van de maatregelen.