Dertig cultuurcoaches moeten scholieren beter kennis laten maken met kunst en cultuur

Het stadsbestuur stelt de komende drie jaar een subsidie van zo'n anderhalf miljoen euro euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van de cultuurcoaches. Het geld is onder meer bedoeld om scholieren te stimuleren om deel te nemen aan naschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

De kunstenaars zijn afkomstig uit diverse kunstdisciplines. " Ze geven cultuurlessen op school, zorgen voor verbinding met culturele instellingen en organiseren bezoeken voor scholieren aan culturele locaties in de stad", aldus de gemeente. De coaches worden ingezet op scholen met een hoog percentage leerlingen met een groot risico op onderwijsachterstand.

"Door de inzet van cultuurcoaches willen we de kansengelijkheid voor kinderen in de stad vergroten, waarbij we het rijke aanbod van kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Scholen zijn enthousiast en zien kinderen door theaterlessen meer zelfvertrouwen krijgen en talenten ontdekken waar ze eerder nooit aan gedacht hadden", aldus onderwijswethouder Marjolein Moorman.

De bedoeling is dat door middel van cultuurcoaches blijvende relaties worden opgebouwd tussen scholen en de kunst- en cultuursector. De cultuurcoaches kunnen aan de slag in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs