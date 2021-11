Stad NL V De Straten in Dolhaantjestraat: “Rappers schrijven teksten, maar mensen uit Geuzenveld schrijven geschiedenis”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag doen we dat in Geuzenveld.

Nieuw-West wordt wel eens vergeten. Dit blijkt wederom uit de recente Amsterdam City Guide, waarin het gehele stadsdeel onbenoemd blijft. In deze aflevering ontdekken we wat een groot gemis dat is, door langs te gaan in de Dolhaantjestraat in Geuzenveld.

Quote “Ik voel me meer Geuzenvelder dan Amsterdammer” Hans Staphorsius

Als kind verruilde Hans met zijn familie het Friese platteland voor een uitgestrekte zandvlakte. Want dat was lange tijd het aanzicht van de plek waar Geuzenveld nu ligt. Hans heeft zijn huis nooit verlaten en woont er zeer gelukkig met ‘zijn meisje’ Irma. Hij heeft de zandbak zien veranderen in een plek waar een recordaantal mensen van verschillende nationaliteiten wonen en werken en hij vertelt met trots hoe goed dat hier samengaat.

Safoan Mokhtari, beter bekend als rapper Kami-Kazi, is dé artiest die Geuzenveld op de kaart heeft gezet. De mooie, maar ook de heftige herinneringen aan de buurt hebben hem gemaakt tot de man die hij nu is. Hij legt uit waarom iedere Geuzenvelder trots op zichzelf zou mogen zijn en geeft zijn visie op veranderingen in de buurt.



Jaap woont met drie huisgenoten in het Parkrandgebouw aan de Dr. H. Colijnstraat. Hij voelt zich in Geuzenveld meer op zijn plek dan in de Baarsjes. Met één van zijn huisgenoten speelt hij in de band The Sunrise Paradise. In zijn thuisstudio produceert hij muziek en krijgt Redouan een spoedcursus.