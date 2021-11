Vrouw (24) krijgt vuistslag in gezicht bij beroving in Kinkerbuurt

Een 24-jarige vrouw is gisteravond met geweld van haar tas beroofd op de Jan Hanzenstraat in de Kinkerbuurt.

De beroving gebeurde rond 19.30 uur toen de vrouw door de straat liep. Een man probeerde haar tas te pakken door eraan te trekken. Toen zij tegenstribbelde, kreeg ze een vuistslag in haar gezicht.

De dader ging er vervolgens met de tas vandoor. Hij vluchtte op een fiets in de richting van de Kostverlorenvaart. De verdachte is ondanks een zoektocht van de politie niet aangetroffen. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis voor onderzoek.

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.