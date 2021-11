Vergroening van het Metropoolgebied: "Een groene en duurzame stadsstraat, die prettig is voor mens en dier"

Het vergroenen van het Metropoolgebied, het gebied aan de Weesperstraat tussen de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Prinsengracht bij het Metropoolgebouw, is van start gegaan. Dit wordt gedaan in het kader van het project 'Knowledge Mile Park'. Dit project strekt zich over een centraal deel van de stad van IJ-tunnel tot Amstelplein. De makers van het AT5-programma Het Verkeer komen een kijkje nemen bij het project.

AT5

Waar de bomen op de Weesperstraat nu nog op één hand te tellen zijn, zal daar snel verandering in komen. Het project 'Knowledge Mile Park' is namelijk van start gegaan en projectmanager Carla van der Linden is klaar om aan de slag te gaan. "De daken, gevels, tuinen en openbare ruimte, wij vergroenen alle niveau's. Samen met de buurt, dus met de bewoners en bedrijven, vragen wij ons af waar de vergroening kan." Maar voor meer groen, zullen ook plekken moeten wijken. Hier probeert de omgevingsmanager met de buurt over te sparren. "Waar kunnen de fietsen? Plekken voor laden en lossen? Ondergrondse afvalcontainers? Kunnen er misschien parkeerplekken opgeheven worden? Zodat wij echt ruimte creëren voor groen, maar zodat de andere functies ook een goede plek krijgen", aldus de omgevingsmanager.

Quote "Ik weet dat ze een groenplan hebben, maar het ziet er nog niet heel groen uit" buurtbewoonster

"Ik vind groen wel lekker ja. Of het nodig is? Dat zal wel", vertelt een man die onderweg naar zijn werk is. Meer mensen vinden meer groen aan de Weesperstraat wel nodig, maar merken daar nog weinig van. ""Ik weet dat ze een groenplan hebben, maar het ziet er nog niet heel groen uit", vertelt een buurtbewoonster. Die mening deelt een andere buurtbewoner. "Meer groen? Daar heb ik nog niks van gemerkt, maar goed, ik hoop het".

Verkeer vervolgt hun weg langs de werkzaamheden Voor het autoverkeer wordt de weg versmalt van 2 rijstroken naar 1. Fietsers kunnen over de rijstrook, naast de werkzaamheden verder fietsen. Voetgangers kunnen hun weg vervolgen langs de werkzaamheden. De werkzaamheden in het Metropoolgebied zijn in maart 2022 klaar.