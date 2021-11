Vijf jaar cel voor aanrijding waarbij Muhammed (28) uit Bos en Lommer omkwam

Na het uitzitten van zijn celstraf mag S. de eerste zes jaar niet meer achter het stuur, meldt het Noordhollands Dagblad. Ook moet hij de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van twintigduizend euro. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank merkt het vertoonde verkeersgedrag van S. aan als roekeloos. S. was al eerder voor verkeersovertredingen en ongevallen veroordeeld. Na een eerdere veroordeling had hij zelfs een verplichte educatieve cursus gevolgd over de risico's van alcohol in het verkeer voordat hij zijn rijbewijs terugkreeg.

Hele dag gedronken

Het dodelijke ongeval gebeurde iets voor middernacht op 26 juni op de Basisweg in Westpoort. De Zandvoorter was onderweg van Amsterdam naar huis, nadat hij had gevaren met een vriend en uit eten was gegaan. De hele dag door had hij gedronken. Terwijl hij in gesprek was met een vriend die op de bijrijdersstoel zat, zou hij niet hebben opgemerkt dat het verkeerslicht op rood stond.