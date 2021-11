Medewerkers universitaire ziekenhuizen krijgen nieuwe cao na protestacties

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor medewerkers van universitaire ziekenhuizen (umc's). Medewerkers krijgen structureel meer loon en er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk.

In de nieuwe cao komt er een structurele loonsverhoging voor iedereen met een bodem van 75 euro. Ook gaat het minimumloon naar 14 euro. Met name de werknemers in lagere schalen profiteren daarvan.

Ook zijn belangrijke afspraken gemaakt die de werkdruk moeten tegengaan. Zo krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur door de werkgever worden gewijzigd. Ook komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of na een nachtdienst, en een betere toelage voor onregelmatige diensten.

Het akkoord vervangt de cao die de NFU in september overeenkwam en waar de zorgbonden niet in meegingen. Uit onvrede over het voorstel legden duizenden medewerkers van universitaire ziekenhuizen op 28 september en 26 oktober hun werk neer. Alleen spoedopnames gingen door. In Amsterdam werden de laatste keer in totaal op 52 afdelingen actiegevoerd.

De bonden zijn blij met het bereikte akkoord. FNV spreekt van een doorbraak en volgens CNV is het 'maximale bereikt wat mogelijk is'.