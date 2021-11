Steeds meer jongeren naar Almere, weinig animo vanuit Amsterdam: "Wil er niet dood gevonden worden"

Nergens groeit de bevolking sneller dan in Almere. Ook het aantal jongeren neemt gestaag toe. Opvallend is dat de behoefte om de stad te verlaten afneemt. Sterker nog: volgens Danny Louwerse van de gemeente Almere keren ze steeds vaker terug. Hoe denken de Almeerse jongeren eigenlijk over hun eigen stad? En hoe kijken leeftijdsgenoten in Amsterdam naar die plek aan de overkant van het IJmeer? Bouw Woon Leef zocht het uit.

Op een enkele voorbijganger na die Almere omschrijft als ''een beetje ghetto'', zijn de Almeerse jongeren positief over hun stad: ''Het is er lekker rustig. En als je klaar bent met de drukte van bijvoorbeeld Amsterdam, zou ik Almere zeker aanraden''. Als het gaat over de vooroordelen die mensen hebben is er vooral onbegrip: ''Dat snap ik echt niet. Almere is een mooie plek, dus dat ligt dan aan die mensen.''

Of de jongeren in Amsterdam te porren zijn voor een verhuizing naar de Flevopolder is nog maar de vraag. Veel van hen kennen Almere eigenlijk alleen van naam. Sommigen weten niet waar het ligt: ''Almere? Is dat Flevoland of Utrecht?'' Een andere jonge Amsterdammer is duidelijk: 'Almere? 'Ik wil er niet dood gevonden worden. Het lijkt me saai daarzo.''