Vier straatrovers opgepakt na traceren van telefoon slachtoffer

Een 31-jarige Zwitser is vannacht slachtoffer geworden van een straatroof in het Wallengebied. De politie kon korte tijd later vier mannen aanhouden in een bus op de Bos en Lommerweg door de telefoon van het slachtoffer te traceren.

Het slachtoffer liep rond 01.15 uur in het Wallengebied toen hij in gesprek raakte met een groepje mannen. Ineens werd de Zwitser door een van de mannen in zijn gezicht geschopt, waarna de groep direct wegliep.

Zo'n twintig minuten later keerde het groepje terug. Een andere man uit de groep verontschuldigde zich voor het gedrag van zijn vriend en omhelsde daarbij het slachtoffer. De twee liepen daarna omhelzend door totdat ze een steegje naderden. De Zwitser merkte daar dat hij richting het steegje werd geduwd.

In het steegje klemde de man zijn arm nog strakker om de nek van het slachtoffer en pakte de andere man hem vervolgens vast. Plots liet de man het slachtoffer los en gingen de mannen ervandoor. De Zwitser ontdekte toen dat zijn telefoon en portemonnee weg waren.

Viertal in bus

Toegesnelde agenten brachten het slachtoffer naar het politiebureau. Daar bleek dat de telefoon van het slachtoffer uitstraalde bij de Bos en Lommerweg. De telefoon bleek zich in een bus te bevinden, waarop agenten de buschauffeur een stopteken gaven. In de bus zaten vier mannen die voldeden aan het signalement.

Bij de mannen werden de gestolen spullen aangetroffen. Het viertal, een 19-jarige man uit Hoofddorp, een 24-jarige man uit Almere en twee mannen van 22 en 28 jaar zonder vast woonadres, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De spullen zijn aan het slachtoffer teruggegeven.

De eerste confrontatie tussen de daders en het slachtoffer is vermoedelijk op de Oude Hoogstraat geweest. Omdat de Zwitser onbekend is in de stad, weet hij niet precies waar het een en ander exact is gebeurd. De politie is daarom op zoek naar getuigen.