Naam serie Mocro Maffia ligt gevoelig: "Het plaatst alle Marokkanen in een kwaad daglicht"

De serie Mocro Maffia is een van de best bekeken Nederlandse series. De serie is voor vele awards genomineerd en heeft zelfs een Gouden Kalf gewonnen. Toch is in Nieuw-West lang niet iedereen zo blij met de serie. Tarik Bourkha van Wij Zijn Amsterdam zoekt uit waarom.

Veel mensen zijn het erover eens dat de serie Mocro Maffia goed in elkaar zit. Talentcoach Mourad El Otmani vindt het daarbij positief dat jonge acteurs een kans krijgen in de serie. Toch begrijpt hij ook dat Mocro Maffia gevoelig ligt in Nieuw-West. "Je moet je voorstellen dat je steeds herinnerd wordt aan het verhaal en aan het leed wat daarachter zit. Dat families kinderen en vrienden zijn kwijtgeraakt. Op het moment dat je daar weer aan herinnerd wordt dan komt er een bepaalde emotie vrij."

Mohammed begeleidt jongeren in Geuzenveld. Hij vindt Mocro Maffia een indrukwekkende serie. Toch is hij er niet blij mee. "Stel je voor dat een persoon nog nooit in aanraking is gekomen met een Marokkaan en die ziet vervolgens de serie. Daarna ontmoet hij of zij een Marokkaan. Dan zal die persoon toch onbewust, of misschien wel bewust, een mening of oordeel klaar hebben staan."

Criminoloog Yasmine Moussaid heeft onderzoek gedaan naar etnische en buurtstigmatisering van onder anderen Marokkanen. Zij vindt dat media de naam Mocro Maffia niet zo vaak zou moeten gebruiken, omdat dit stigmatiserend is. "Ik vind het best wel kwalijk dat de media deze naam klakkeloos heeft overgenomen. Als je kijkt naar het nieuws rondom de kroongetuige of de moord op advocaat Derk Wiersum, dan wordt elke keer de Mocro Maffia aangehaald en niet bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad."