Restauranthouders voelen zich ellendig: "Blijven drie weken drie weken?"

Restaurant Wijmpje Beuker in de Pijp heeft net nieuwe werknemers aangenomen. Eigenaar Jordy Kok vindt het een hele zure maatregel dat hij de tent nu weer vroeg op de avond moet sluiten, normaal gesproken opent het restaurant namelijk pas om vijf uur 's middags. "We hadden net weer een goed team staan" zegt Kok. "Dat we daar nu weer aan moeten schaven voelt ellendig."

Ondanks dat het na de geruchten gisteren al enigszins te verwachten was, was het ook voor ondernemer Riad Farhat een flinke domper. De Drie Wijzen uit Oost heeft ruim twintig restaurants in de stad die nu dus ook allemaal vroeg dicht moeten. "Ik snap er echt helemaal niets meer van, waarom is dit het beste idee?" vraagt hij zich af. Hij denkt dat het eerder sluiten niet zal helpen, "dan moet je alles dichtgooien, maar ook echt alles."

Financiële steun

Hoe het de komende weken zal gaan is nog de vraag. Farhat ziet het somber in: "Ik weet niet of drie weken ook echt drie weken zal blijven, de vorige keer was dat ook niet zo." Hij is het meest bezorgd om zijn werknemers: "Hoe gaan zij dit financieel opvangen?" Om die reden verwacht hij weer steun vanuit de overheid. "De horeca is niet een knop die je aan en uit kunt zetten."

Wat restaurants nu gaan doen is nog de vraag, en hoe de feestdagen eruit gaan zien weet ook nog niemand. "Als ik terugdenk aan voorgaande jaren, weet ik niet of het goed gaat komen" zegt Farhat. Kok laat zich niet uit het veld slaan en probeert creatief te blijven denken. "Misschien gaan we wel weer brunches organiseren zoals in de eerste lockdown. We komen er wel weer bovenop, het is alleen even door de zure appel heenbijten."