Sinterklaasintocht in Amsterdam gaat definitief door

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de intocht in Utrecht gaat de Sinterklaasintocht in Amsterdam zondag wel door. Dat is de uitkomst van een overleg tussen burgemeester Halsema en het bestuur van de SSIA (Stichting Sinterklaas in Amsterdam).

Omdat het om een doorstroomevenement in de buitenlucht gaat en het vooral voor kinderen bedoeld is zijn de risico's beheersbaar, zo luidt de conclusie. Tijdens de aangepaste intocht zullen de Pieten drukke stukken mijden en zal de Pakjesboot sneller varen. De aangepaste route gaat zondag over de Amstel en de Prinsen-, Brouwers- en Herengracht. Sint gaat dit jaar niet op zijn paard door de stad.

Bezoekers van de intocht wordt wel geadviseerd een mondkapje te dragen. Aan mensen die niet gevaccineerd en geen herstelbewijs hebben wordt gevraagd om een weloverwogen keuze te maken om de intocht wel of niet te bezoeken. "Met de oplopende besmettingen blijft het mogelijk dat je besmet kunt raken tijdens het evenement en mogelijk hevigere klachten ontwikkelt." Alleen bij het Scheepvaartmuseum is een QR-code nodig.

Ruzie

Om de Sintintocht was in de afgelopen periode veel te doen. Toen er serieuze plannen waren voor een intocht in de Johan Cruijff Arena, stapte een deel van de leden van de SSIA op. Even dreigde zelfs dat er twee intochten zouden komen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

De intocht begint zondag om 10.00 uur en is live te volgen bij AT5.