IDFA kan ondanks nieuwe coronaregels doorgaan als gepland: "Hoeven niet rigoureus te snijden"

Eerder deze week leek het er nog op dat bioscopen en theaters misschien wel moesten sluiten, maar bij IDFA kregen ze vandaag meer vertrouwen. "Er lekte al het een en ander uit in de loop van de dag", zegt executive director Cees van 't Hullenaar. "Het bleef wel spannend natuurlijk, omdat niet zeker was of we in de zalen met de anderhalve meter afstand moesten werken."

Dat bleek vanavond niet het geval en dus kunnen de voorstellingen doorgaan zoals gepland. "Alleen voor borrels en partijen moeten we heel goed kijken of dat nog kan. We hoeven gelukkig niet rigoureus te snijden in het aantal voorstellingen en we hoeven ook geen kaarten in te trekken. Wel moeten we kijken naar internationale gasten die hier naartoe willen komen, of dat nog mogelijk is."

IDFA begint komende woensdag en eindigt op zondag 28 november.

'Alle scenario's voorbereid'

Ook voor kunst- en antiekbeurs PAN Amsterdam, dat morgen een besloten opening heeft en zondag begint voor het publiek, was er vanavond goed nieuws. De beurs kan gewoon doorgaan, al is dat wel met een aanpassing: de deuren moeten om 18.00 uur sluiten omdat de RAI een doorstroomlocatie is. "Maar het is echt goed nieuws, we zijn heel blij dat we gewoon door kunnen gaan", vertelt woordvoerder Cynthia Lennarts. Voor de organisatie was vandaag een spannende dag. "We waren op alle scenario's voorbereid, maar gelukkig kunnen we gewoon open."

PAN Amsterdam duurt tot zondag 21 november.

Nachtclubs

Voor horecazaken had demissionair premier Mark Rutte minder goed nieuws; zij moeten de deuren na 20.00 uur weer sluiten. Nachtclubs, zoals bijvoorbeeld NYX en Exit van Rob de Jong, moeten dus weer dicht. Helemaal verbaasd over dat nieuws is De Jong niet, maar balen doet hij wel. "Het is wel de makkelijkste oplossing om het steeds op de horeca en het nachtleven te schuiven. En dat terwijl er wel 1.250 mensen in het theater mogen zitten."

De regels gelden nu voor drie weken, maar De Jong vraagt zich af of het daar bij blijft. "Is het echt drie weken of straks drie maanden? Als het bij drie weken blijft en er komt steun, dan is het te doen." Over steun is echter nog niets bekend. "En we hebben juist net weer 78 mensen aangenomen."