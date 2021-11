Explosies bij bedrijfspanden Slotermeer vermoedelijk door molotovcocktails

Rond 00.15 uur hoorden bewoners in de Lodewijk van Deysselstraat eerst glasgerinkel en vervolgens een harde knal bij een winkelpand. De ruit van het pand was volledig vernield en in de winkel was brand uitgebroken. Iets verderop in de straat werd kort daarna nog een knal gehoord bij een bedrijfspand. Daar werd door de explosie een raam compleet vernield.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat beide explosies vermoedelijk zijn veroorzaakt door molotovcocktails. De recherche vermoedt dat twee jongemannen achter beide incidenten zitten. Zijn renden na de explosies weg richting de Burgemeester van Leeuwenlaan.

De brandweer heeft de brand in het winkelpand geblust. Enkele omwonenden werden tijdelijk uit hun woning gehaald. Niemand raakte gewond. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen.