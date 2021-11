Magneetvisser John vist handgranaat uit water bij Osdorper Ban: "Het was de tweede in een maand"

"Ieder weekend doe ik aan magneetvissen, zaterdags ben ik altijd in Amsterdam", vertelt John. "Ik kijk AT5 voor de plekken waar wapens kunnen liggen en dan ga ik daar vissen. We zouden eigenlijk naar huis gaan, toen ik hem er nog een keer ingooide en iets hoorde aantikken."

Russisch model

Wat er uit kwam was een handgranaat, een Russische model volgens John. "Het was de tweede die ik in een maand tijd vond, en hij was nog in goede staat." Voor John is het niet heel speciaal om dit soort wapens te vinden in het water. "Vuurwapens, bazooka's, uzi's en kogels. Alle soorten wapens trekken wij uit het water."

Nadat John de politie had gebeld werd het gebied afgezet en kwam de Explosieve Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om de granaat te inspecteren en mee te nemen. "Ze hebben hem van de magneet gehaald en in een zak gedaan. Op het bureau hebben ze eerst spooronderzoek gedaan, en als het goed is laten ontploffen."