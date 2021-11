Horeca dicht om 20.00 uur: "Geen verplichting om thuis te gaan zitten toch?"

"Ik wacht nog op één drankje en dat is het voor dit weekend denk ik", vertelt een man op het terras. "Alles gaat dicht, we moeten er nog van genieten. Maar dit is wel balen natuurlijk." Hij was niet de enige wie het balen vond. "Alles is dicht, dus we gaan maar naar huis", zegt een vrouw.

Voor andere was de sluiting van de horeca niet een reden om stil thuis te gaan zitten. "Het is niet een verplichting om, om zeven uur thuis op de bank te zitten onder een dekentje toch?", laat een dame duidelijk weten.

Toch was het voor de meeste een reden om maar naar huis te gaan, ook al hadden ze dat liever niet. "Ik ga naar huis, ik ga slapen. Als iemand een planning heeft jullie weten me te vinden."