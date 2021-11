Auto crasht midden in het Oosterpark, bestuurder zoek

Een auto is om een nog onduidelijke reden gecrasht tegen de Klaartje de Zwarte Walvisch-brug in het Oosterpark. Van de bestuurder en eventuele andere inzittende(n) ontbreekt nog ieder spoor.

De plek van de crash is opvallend, namelijk midden in het park, waar auto's normaal gesproken niet rijden. Een voorbijganger die het tafereel aantrof meldde dat er niemand meer in de auto zat. De politie tast dan ook nog in het duister, meldt een woordvoerder. Naar de bestuurder en eventuele bijrijders wordt gezocht. De auto is weggesleept.