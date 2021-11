Stadsdeel zoekt nieuw onderkomen voor buurtorganisaties na molotovcocktails

De twee panden In de Lodewijk van Deysselstraat werden zaterdagnacht vernield. In eerste instantie leek het te gaan om een winkel- en een bedrijfspand, maar volgens het stadsdeel huisden in de panden de twee buurtorganisaties. In een van de panden brak brand uit. De panden zijn dermate beschadigd dat de twee organisaties tijdelijk weg moeten uit de straat.

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver heeft met afgrijzen over de vernielingen gehoord. "Dit soort acties zijn levensgevaarlijk en krijgen de hoogste prioriteit. Wij buigen nooit voor intimidatie en geweld. Het werk van de buurtmoeders en het jongerenwerk van IMD in de Lodewijk van Deysselbuurt is hartstikke nodig en gaat door. We zoeken daarom gezamenlijk met spoed een nieuw onderkomen."