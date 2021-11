Stad NL V CHANG: “Hier vecht je om wie de rekening betaalt”

In de 6-delige docuserie CHANG onderzoekt Chang Ju Cheung de verschillen en overeenkomsten van de Chinese gemeenschap in Amsterdam en Hongkong. Hoe gaan eerste generatie Chinezen in Amsterdam en Hongkong anders om met cultuur, gezondheid, racisme en emancipatie dan de tweede en derde generatie?

Chang’s ouders zijn in de jaren 60 naar Nederland gekomen. Eerst kwamen zijn opa’s en later de rest van het gezin. Zoals zijn familie, komen de meeste Nederlandse Chinezen oorspronkelijk uit zogenaamde wai tsuens. Letterlijk vertaald zijn dat dorpen met een muur eromheen. Dorpen met eigen community, tradities en eigen achternamen. Maar waarom gingen zijn ouders in die tijd vanuit die hechte gemeenschap naar Nederland? Niemand heeft hem dat ooit echt kunnen vertellen. Chang probeert de antwoorden op deze vraag zowel in Amsterdam als Hongkong te vinden.

In Amsterdam spreekt Chang met Matthias en Kan Mui Man. Beiden zijn ze onderdeel van de grote Man-familie in Hongkong. Maar de nieuwe generatie lijkt heel anders over familietradities te denken dan de voorgaande generaties.

In Hongkong spreek Chang af met Fu-Wan Man. In de jaren 70 vertrok hij vanuit zijn dorp naar Nederland om in 1989 terug te keren naar Hongkong. Waarom vertrok hij naar Nederland? En wat heeft ervoor gezorgd dat hij wilde terugkeren?

Om te begrijpen waarom Chinezen zoveel waarde hechten aan bloedverwantschap spreekt Chang af met professor Kim Fung Man. Hij laat zien hoe familiebanden een vorm krijgen in de familietempel in het dorp.

Om zijn eigen familie beter te begrijpen bezoekt Chang een goede vriendin van zijn moeder. Ook zij besloot vanuit Amsterdam terug te keren naar Hongkong. Hoe heeft ze het leven in Amsterdam ervaren en wat heeft haar doen terugkeren?