Schadevergoeding voor medewerker van Action nadat confettikanon in gezicht ontploft

Een medewerker van een filiaal van de Action aan de Nieuwpoortstraat in West krijgt een schadevergoeding. In november 2018 legt de vrouw een confettikanon van het ene schap in het andere, als het ding in haar gezicht ontploft. Ze raakt nagenoeg blind aan één oog.

De kantonrechter oordeelde deze zomer dat de Action aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade.

Zo heeft de vrouw door het ongeluk vertraging opgelopen met haar studie omdat ze zich niet kan concentreren op tentamens. Voor haar beschadigde oog moet ze smartengeld krijgen, vertelt letselschade advocaat Marcel Schreijer aan De Telegraaf.

Tienduizenden euro's

Over de hoogte van de schadevergoeding wordt nu onderhandeld. "Het gaat om tienduizenden euro’s. Bovendien moeten we in de afspraak met Action een voorbehoud maken voor toekomstige schade, zoals het feit dat je met één oog meer kans hebt om staar te krijgen. Ik hoop dat we dit in 2022 samen met Action oplossen.”

De Action laat aan de krant weten het voorval te betreuren, maar heeft goed contact met de oud-medewerker. "Deze gebeurtenis heeft natuurlijk ook impact gehad op haar directe collega’s in de winkel. Iedereen heeft meegeleefd en na deze gebeurtenis in 2018 is zij ook nog geruime tijd in dienst gebleven bij Action", aldus communicatiemanager Frank van Rutten