Amsterdamse burgerberaad wil een nieuw bos in West

De plannen zijn aangeboden aan wethouder Marieke van Doorninck, het stadsbestuur wees het burgerberaad aan om over klimaatdoelen na te denken, omdat Amsterdam achterblijft in de klimaatdoelen. De bedoeling was om 55 procent minder broeikasgas uit te stoten in 2030, maar het stagneert bij 37 procent. Een van de doelen is het realiseren van een klimaatbos. Dit bos zou aan de westkant van de stad komen te liggen en de bedoeling is om het ten grootte van het Amsterdamse Bos te maken.