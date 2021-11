Twaalf jaar cel voor man (19) die vluchtauto bestuurde na liquidatie Amstelveen

De rechter heeft een 19-jarige man tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het besturen van een vluchtauto na de liquidatie van een man in Amstelveen. Dit gebeurde op 12 december 2019 op de parkeerplaats van sportschool Health City in Amstelveen.

Het slachtoffer wilde zijn auto instappen, zijn 5-jarige zoontje zat al op de achterbank toen de man meerdere keren in zijn hoofd en romp werd geschoten en ter plekke overleed. De schutters vluchtten in een Volkswagen Transporter die al klaar stond, later werd deze in vlammen een paar kilometer verderop gevonden.

Inter Visual Studio

Uit onderzoek met onder andere camerabeelden blijkt dat de auto op de ochtend van de liquidatie al op het parkeerterrein te vinden was. De verdachte meldde zich zelf bij de politie nadat beelden van de wagen waren gedeeld in het programma Opsporing Verzocht. Hij zei dat hij wist dat hij de auto moest besturen en in brand moest steken, maar over de liquidatie zou hij naar eigen zeggen niet zijn ingelicht. De rechtbank concludeert dat hij van dit plan moest afweten, omdat hij nauw samenwerkte met de andere drie verdachten.

Minderjarig Op het moment van de liquidatie was de verdachte zeventien jaar, waardoor de verdediging pleitte het jeugdrecht te hanteren. Maar de rechtbank heeft besloten hem te veroordelen als volwassene, omdat de moord als 'zeer gewelddadig' wordt beschouwd en hij op meerdere momenten een rol had. Het Openbaar Ministerie eiste twintig jaar celstraf, maar de rechtbank besloot hier twaalf jaar van te maken. Hierin is meegenomen dat de rechtbank niet kan vaststellen of de dader wist dat het zoontje van het slachtoffer aanwezig was en dat hij niet eerder is veroordeeld voor een strafbaar feit. Nog drie mannen zitten in voorlopige hechtenis voor de liquidatie, hun zaak wordt nog behandeld.

Lees ook Misdaad Eis van 20 jaar cel voor liquidatie bij Amstelveense sportschool