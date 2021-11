Wat doen Amsterdammers voor het klimaat? "Minder vliegen of links stemmen is niet genoeg"

Begin november liepen tienduizenden mensen mee met de klimaatmars in de stad, niet toevallig in de week dat veel wereldleiders in Glasgow bijeenkwamen om het over klimaatverandering te hebben. Veel aandacht voor het klimaat dus. Toch lijkt het lastig voor Amsterdammers om de goede voornemens voort te zetten in het dagelijks leven. Hoe komt dit en wat kunnen jongeren die dit willen, doen om hun steentje te blijven bijdragen. Sibel Önemli van Wij Zijn Amsterdam zoekt het uit.

Klimaatbewust leven is belangrijk, dat is de mening van de meeste marktbezoekers die Sibel op het Waterlooplein sprak. "Het is gewoon belangrijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties daarna", zegt een meisje. Maar als het er echt op aankomt, blijkt het voor velen toch lastig om in het dagelijks leven klimaatbewuste keuzes te maken. "Ik zou wel voor een vleestaks zijn maar het is er nu niet. Ik vind vlees wel lekker dus ik ben niet geneigd om iets anders te eten", zegt een jongen. Een ander: "Ik kan zelf zeker veel meer doen."

Een groepje studenten noemt ook nog een praktisch probleem: "Als student heb je niet een enorm budget, we proberen het zoveel mogelijk, maar het is lastig." Bij een ander heeft de thuissituatie invloed op het al dan niet maken van klimaatbewuste keuzes. "Ik woon nog thuis en wil eigenlijk heel graag veganistisch eten, omdat dat beter is voor het milieu, maar ik merk dat het best wel een bezwaar is om dat van mijn ouders te vragen. Ze zijn wel vegetariër maar willen die stap niet maken."

Klimaatgedragswetenschapper Loes Kreemers legt uit waarom klimaatbewust leven moeilijk is: ''Het is bijna knapper als je je wel duurzaam gedraagt dan wanneer je dat niet doet. Op dit moment is onze omgeving zo ingesteld dat onze routines en gewoontes vrijwel allemaal vervuilend zijn.'' Om toch je steentje bij te dragen kun je volgens haar twee dingen doen: "Je kan drie keer per dag 'stemmen' met wat je eet, maar het heeft nog een grotere impact als jongeren zich verenigen."

"Alle wereldleiders waren dus onderweg naar een groot diner", vertelt ze. "Wij stonden erbij te protesteren om te laten zien: er is geen tijd om te dineren, jullie moeten nu iets doen." Op dat moment kwam de Amerikaanse klimaatgezant naar buiten. "Toen dacht ik: dit is mijn moment. Ik rende naar binnen, pakte een papiertje en een pen. 'Just fucking do something', schreef ik op. Toen heb ik tien minuten naast hem kunnen staan. Hij zei: 'Yes, yes, yes, maar eerst even wat eten.' Wat ik dan ook wel weer begrijp."

Oog in oog met internationale vertegenwoordigers dus, maar ook dichter bij huis zet Hannah zich in voor het klimaat. Ze is ervan overtuigd dat actievoeren absoluut zinvol kan zijn. "Je kan wel minder vlees eten, minder vliegen en op een linkse partij stemmen maar dat is niet genoeg. De overheid luistert niet en het bedrijfsleven doet ook niks. Dus dan als allerlaatste optie moeten we maar actievoeren."