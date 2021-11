Amsterdammers hebben nog altijd veel vragen over de coronavaccinatie. Hoe weet ik welke vaccinatie het beste bij mij past? Waarom zou ik me laten inenten? Heeft het vaccin invloed op mijn vruchtbaarheid? En er leven ook algemene vragen over prikken, bijvoorbeeld: Hoe kom ik van mijn prikangst af? In het programma Vaccinatie Vragen geven artsen van de GGD het antwoord.