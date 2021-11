Ruim een kwart van bevolkingsgroei Almere komt uit Amsterdam

Almere gaat de komende jaren flink aan slag met het bouwen van nieuwe woningen. Tot 2030 staat er in Almere Centrum een verviervoudiging van het aantal huizen op de planning, zegt programmadirecteur Almere Centrum Danny Louwerse. Afgelopen jaar verhuisden ruim 11.000 mensen naar de stad. Meer dan een kwart daarvan komt uit Amsterdam blijkt uit cijfers van het CBS. Bijbouwen is hard nodig om die toestroom op te vangen.

Met de geplande uitbreiding gaat Almere Centrum van zo'n 2.500 naar 10.000 woningen. Vervolgens zullen er tot 2040 nog eens 5.000 woningen bij komen. ''We hebben dus nog wat te doen!'', zegt Louwerse. ''Je hebt een paar generaties nodig om te groeien, om een ziel te krijgen als stad. In die fase zijn we nu echt aanbeland.''

Niet stilgezeten

Hoewel de woningnood al een aantal jaren aan de gang is, denkt Louwerse niet dat Almere te laat is begonnen met bouwen. Zo heeft de gemeente het centrum met onder andere het masterplan van Rem Koolhaas begin deze eeuw al eens een flinke impuls gegeven. ''Tijdens de bankencrisis ging de ontwikkeling niet zo snel, maar we hebben toen wel nagedacht over onze volgende stap en dat hebben we nu meteen weer opgepakt. We hebben dus zeker niet stilgezeten.''