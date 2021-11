Maximale testcapaciteit GGD's bereikt: "De rek is eruit"

De maximale testcapaciteit van de GGD's in het land is bereikt. Volgens de gezondheidsdienst moeten deze week 'alle zeilen worden bijgezet om aan de explosieve vraag naar testafspraken te kunnen voldoen'.

"De rek is eruit", aldus GGD GHOR Nederland-programmadirecteur covid-19 Jaap Eikelboom. "We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan. We werken met man en macht toe naar een maximum van 120.000 tests per dag. Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel."

Volgens Eikelboom werd gisteren een nieuw dagrecord bereikt met ruim 116.000 ingeplande afspraken. Ook werden gisteren een recordaantal tests in het land afgenomen: 91.000 mensen. Het oude record van 89.000 tests stamde uit maart 2021.

"Dagelijks overuren"

In totaal werken er bijna vierduizend medewerkers in het callcenter voor het inplannen van testafspraken en worden er dagelijks vele overuren gemaakt. "Maar ook willen en moeten we ons aan de geldende Arbowet houden. Veel mensen roepen dat we meer mensen moeten inzetten. Een logische reactie, maar daar is de arbeidsmarkt op dit moment helaas niet naar."

De GGD roept mensen, waarbij het niet direct lukt om een afspraak te plannen, op om zich aan de basisregels te houden: blijf binnen bij klachten, houd afstand, was handen en ventileer je huis goed. Daarbij is het advies om niet in de ochtend, maar in de middag of de avond te bellen voor een testafspraak.